Петро Порошенко заявив в ефірі Свободи слова про необхідність прийняття закону про імпічмент президента. Факти ICTV розібралися – що таке імпічмент і яка його процедура.

Закон про імпічмент потрібно приймати як відповідальність президента у разі порушення Конституції, вчинення злочину, заявив 8 квітня в ефірі Свободи слова на ICTV президент Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що готовий направити своїх представників до парламенту для обговорення законопроекту.

Що таке імпічмент президента

У статті 111 Конституції України імпічмент визначається як особлива процедура притягнення до відповідальності президента, що поєднує юридичну, кримінальну і конституційну відповідальність.

Вона означає осуд президента, дострокове припинення повноважень і звільнення з посади.

Підставою для імпічменту є державна зрада або будь-який інший злочин, що підпадає під дію кримінального закону.

Питання про усунення президента в порядку імпічменту ініціюється конституційною більшістю у Верховній Раді.

Процедура імпічменту

Процедурою імпічменту передбачено створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, до якої входять спеціальні прокурор і слідчі.

Висновки цієї комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради.

Для прийняття рішення про імпічмент необхідні голоси не менше 300 нардепів.

Далі Конституційний суд виносить висновок щодо дотримання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент.

І тільки після цього Верховний Суд України підтверджує наявність держзради або іншого злочину в діях глави держави.

Далі – голосування в Раді. Для оголошення імпічменту необхідно не менше 337 голосів (це три чверті складу парламенту).

У разі прийняття імпічменту, виконувати обов’язки президента має голова Верховної Ради.

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Нагадаємо, Петро Порошенко зробив заяву, що чекає на Володимира Зеленського на Олімпійському 14 квітня, а Зеленський у відеозверненні повідомив, що дебати відбудуться 19 квітня.