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Факти / Україна

Янукович подарував Манафорту банку ікри за $40 тис. – доповідь Мюллера

Екс-президент України Віктор Янукович у 2010 році після перемоги на виборах подарував своєму колишньому раднику Полу Манафорту велику банку чорної ікри вартістю приблизно $30-40 тис.

Янукович подарував Манафорту банку ікри за $40 тис. – доповідь Мюллера

Факт такого щедрого подарунка Януковича американському політтехнологу несподівано відкрився у доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

У розділі про співпрацю Манафорта з російським розвідником Костянтином Килимником наводиться цитата з їхнього листування, де йдеться про зустріч Манафорта з Януковичем у 2016 році.

Килимник написав Манафорту, що зустрічався з “хлопцем, який подарував тобі найбільшу банку чорної ікри кілька років тому”. Тим “хлопцем” був Янукович.

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За словами Манафорта, у 2010 році Янукович влаштував святковий обід з нагоди перемоги на президентських виборах. Саме тоді він отримав від нього у подарунок банку чорної ікри, вартість якої складає приблизно $30-40 тис.

До речі, після публікації доповіді, яка підтвердила відсутність змови Дональда Трампа з РФ на виборах в 2016 році, американський президент розмістив у Twitter картинку в стилі серіалу Гра престолів з підписом Гру закінчено.

Джерело: Justice.gov

Фото: Getty Images

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