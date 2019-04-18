Мін’юст США сьогодні опублікував доповідь, яка підтвердила відсутність змови Дональда Трампа з РФ на виборах у 2016 році. Американський президент відповів мемом у своєму Twitter.

Дональд Трамп після прес-конференції генпрокурора Вільяма Барра про підсумки розслідування втручання Росії в американські вибори розмістив у Twitter картинку в стилі серіалу Гра престолів з підписом Гру закінчено.

Барр заявив, що команда спецпрокурора Роберта Мюллера не знайшла доказів змови команди Трампа з Росією перед президентськими виборами.

– Для ненависників і лівих радикальних демократів. Немає змови. Немає перешкоджання правосуддю. Гру закінчено, – свідчить напис на зображенні, де Трамп стоїть спиною в тумані.

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Раніше Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки Дональда Трампа з Росією.

До слова, Факти ICTV розповідали про втручання РФ у вибори США.

Джерело: Donald J. Trump

Фото: Donald J. Trump