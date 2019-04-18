PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Не було змови з РФ: мем Трампа у стилі Гри престолів

Мін’юст США сьогодні опублікував доповідь, яка підтвердила відсутність змови Дональда Трампа з РФ на виборах у 2016 році. Американський президент відповів мемом у своєму Twitter.

Дональд Трамп

Дональд Трамп після прес-конференції генпрокурора Вільяма Барра про підсумки розслідування втручання Росії в американські вибори розмістив у Twitter картинку в стилі серіалу Гра престолів з підписом Гру закінчено.

Барр заявив, що команда спецпрокурора Роберта Мюллера не знайшла доказів змови команди Трампа з Росією перед президентськими виборами.

– Для ненависників і лівих радикальних демократів. Немає змови. Немає перешкоджання правосуддю. Гру закінчено, – свідчить напис на зображенні, де Трамп стоїть спиною в тумані.

Читайте:  Мюллер б’є по Кремлю і виправдовує Трампа: як РФ втручалась у вибори в США

Раніше Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки Дональда Трампа з Росією.

До слова, Факти ICTV розповідали про втручання РФ у вибори США.

Джерело: Donald J. Trump

Фото: Donald J. Trump

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка