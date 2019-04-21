З окупованого Криму виїхали близько 800 осіб, щоб взяти участь у голосуванні на президентських виборах.

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв повідомив, що на президентських виборах у другому турі проголосували близько 3,5 тис. мешканців окупованого Криму і Севастополя, з урахуванням тих, хто живе на материковій Україні.

– Людям, щоб проголосувати, потрібно виїжджати двічі: приїхати, зареєструватися, потім поїхати, знову приїхати. Величезні черги. І також великі ризики…Тому великого числа виборців з окупованого Криму ми не очікуємо, – зазначив він.

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При цьому, за його даними, виїхали з півострова з метою проголосувати на материковій Україні близько 800 осіб.

На даний момент голосування у другому турі виборів президента України завершилося. За даними екзит-полу, лідером з результатом 73,2% став Володимир Зеленський, у Петра Порошенка 25,3%.

Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу