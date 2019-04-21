Зеленський переміг на виборах 2019, принаймні про це свідчать екзит-поли. Чому його підтримали українці, як тепер зміниться державна політика та що опиниться у компетенції нового президента – у матеріалі Фактів ICTV.

За результатами екзит-полів, Володимир Зеленський набрав 73% голосів і обійшов Петра Порошенка, за якого проголосували 25,5%.

Нагадаємо, що результати екзит-полів – це не остаточні дані. По-перше, тут можлива похибка у 3%. По-друге, офіційні результати оголосить ЦВК після того, як опрацює 100% протоколів з дільниць. На це у них є 10 днів.

Отож, за попередньою інформацією, Володимир Зеленський стане шостим президентом України.

Він чекав на результати екзит-полів у своєму штабі. Після оприлюднених даних кандидат подякував всім причетним до його перемоги – родині, команді і штабу. Окремо він згадав військових і волонтерів, які боронять державу.

– Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх. Поки я ще офіційно не президент, я можу як громадянин України сказати усім країнам пострадянського союзу – усе можливо, – додав він.

Феномен Володимира Зеленського

Володимир Зеленський став своєрідним протестом. Він опозиційний до нинішньої влади і до того політичного порядку, який існує в Україні. Його розвив з чинним президентом склад 47,5%.

– Цей відрив тому, що кандидат сприймається по-різному на сході і на заході. З приводу питань, які ділять схід і захід, він не висловлювався. Це така оболонка, яку кожен насичує своїм змістом, – пояснює директор фонду Демократичних ініціатив Ірина Бекешкіна.

За її словами, політтехнологам Володимира Зеленського вдалось вправно протиставити його всій політичній системі. Результати соціологічних опитувань свідчили, що Україна йде не у тому напрямку, що і спрацювало.

– Робота команди Зеленського ввійде у підручники. Там дуже вправні політтехнологи, серйозні розрахунки. Вони спрацювали надзвичайно професійно і грамотно.

Вирок владі і запит на справедливість

Окрім того, експерти сходяться на думці, що перемога Володимира Зеленського – це поразка всієї політичної системи, а не лише Петра Порошенка.

– Коли Зеленський говорив, що він вирок, то це, найімовірніше, вирок всім сьогоднішнім політикам останніх 15 років, – говорить політолог Олександр Антонюк.

Він додає, що рейтинг Зеленського – це суспільний запит на справедливість. Це те, на чому він акцентував увагу у серіалі Слуга народу – боротьба з корупцією і справедливість.

Чого очікувати від Зеленського?

Результати опитування соціологів КМІС напередодні другого туру свідчать, що у перші 100 днів президентства виборці очікують від президента таких кроків:

Зниження тарифів на комунальні послуги;

Внесення до парламенту законопроектів про зняття недоторканності з депутатів, суддів і, власне, президента;

Ініціація розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів.

Втім, не всі вищезазначені питання перебувають в компетенції президента. Так, зниження тарифів на комунальні послуги – це діяльність Кабміну і прем’єр-міністра України.

Звісно, президент може частково впливати на діяльність уряду, зупиняючи дію постанов Кабміну, але для цього йому треба звертатись до Конституційного суду.

Новий президент – нова команда

Президент висуває пропозиції до Верховної Ради щодо прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, голів ГПУ, СБУ. Президент лише пропонує кандидатури для розгляду у парламенті. Остаточне рішення ухвалюють депутати більшістю голосів.

Він самостійно призначає вище командування Збройних сил, частину суддів Конституційного суду, половину Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, а також половину складу ради Національного банку України. Окрім того, призначає голів ОДА.

– Тут дуже уважно треба дивитись, кого він збирається призначити керівником Генштабу. Але найбільші проблеми будуть, коли він почне призначати голів обласних і районних адміністрацій. Там почнуться процеси, які будуть бити і по його рейтингу, – зазначає Олександр Антонюк.

Він додає, що найважливішими будуть призначення у найбільш складних областях – Донецькій і Луганській. Кадрова політика – це найголовніше та найскладніше завдання нового президента.

Без підтримки парламенту новий президент не зможе ефективно працювати. Володимир Зеленський напередодні виборів заявляв, що буде думати про розпуск Верховної Ради. Якщо він, звичайно, встигне, бо це треба робити максимум за півроку до парламентських виборів.

– У цьому випадку я сумніваюсь. Я би не рекомендував Володимиру Зеленському у всю цю історію втягуватись, – вважає Антонюк.

Однак експерт зазначає, що Зеленському та його команді потрібно вже зараз готуватись до парламентських виборів:

– Станом на сьогодні у нього буде найбільша фракція, а це 150-170 осіб. Очевидно, що там мають бути люди відповідної якості, відповідної кондиції. Бажано, щоб ці люди мали чесну репутацію.

Законотворча діяльність президента

Зеленський може самостійно розробляти законопроекти і подавати їх на розгляд до Верховної Ради. Він може позначати їх як невідкладні.

Окрім того, закони, ухвалені Верховною Радою, набувають чинності тільки після підпису президента. Ну і останнє – він може ветувати законопроекти парламенту. Правда, подолати вето вони все ж таки можуть, набравши більше 300 голосів.

Першим законом, очевидно, може стати законопроект про імпічмент.

– Він задекларував закон про імпічмент. Це має бути його перша законодавча ініціатива – створити певний суспільний запобіжник між парламентом і президентом, – зазначає Антонюк.

Політолог додає, що перший місяць, коли Зеленському доведеться переймати справи і вникати у них, буде дуже складним для новообраного президента.

В Україні , як в парламентсько-президентській державі, президент має знаходити спільну мову з Верховною Радою. А тому найближчим часом Зеленському доведеться домовлятись з парламентом.

Оскільки в українській політиці зародилась традиція підбивати підсумки ефективності влади через 100 днів після початку її діяльності, у Володимира Зеленського буде три місяці, аби продемонструвати народу, що вони не помилились у своєму виборі.

Лілія Ященко