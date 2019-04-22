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Підрахували 80% голосів: результати другого туру виборів президента України

ЦВК вже підрахувала 80.78% голосів. Лідерство утримує Володимир Зеленський.

Підрахували 80% голосів: результати другого туру виборів президента України

Після обробки 80.78% протоколів, лідерувати продовжує Володимир Зеленський, за якого проголосували 73.09% виборців (більше 11 млн громадян), повідомляє ЦВК.

За Петра Порошенка свої голоси віддали 24.57% виборців (більше 3,7 млн громадян).

Наразі недійсними визнано 2,32% бюлетенів.

Читайте: Запит на справедливість і вирок політикам, або чому переміг Зеленський

До слова, Факти ICTV зібрали привітання світових дипломатів і їх побажання Володимиру Зеленському.

 

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