PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Нерухомість за кордоном і 9,2 млн грн: Зеленський показав декларацію

Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський опублікував декларацію доходів за 2018 рік.

Нерухомість за кордоном і 9,2 млн грн: Зеленський показав декларацію

Після інавгурації Володимира Зеленського була опублікована декларація його доходів. У ній з’явилися дані про будинок в Італії на 413 кв.м. Будинок Володимир і Олена Зеленська придбали у 2015 році за 88,6 млн гривень. У декларації за 2017 рік ця інформація була відсутня.

Також у подружжя є квартира у Великій Британії площею 91 кв.м. Її вартість 42 млн грн. Зеленський також задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини у Криму.

У декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн річного доходу, у тому числі зарплату, яка склала 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.

Також вказані кілька дорогих годинників Roleх, Piaget, Bovet, Breguet, Tag Heuer і кілька марок автомобілів – Land Rover, Mercedes-Benz

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відмовився оприлюднити статки перед другим туром виборів.

Фото: president.gov.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перші кадрові призначення Зеленського: хто увійшов у список
Продовжує дивувати – американські аналітики про інавгурацію Зеленського
Стефанчук призначений представником президента у Верховній Раді
Шефіра призначено першим помічником президента
Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу
Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)
Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському
Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка