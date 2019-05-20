Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський опублікував декларацію доходів за 2018 рік.

Після інавгурації Володимира Зеленського була опублікована декларація його доходів. У ній з’явилися дані про будинок в Італії на 413 кв.м. Будинок Володимир і Олена Зеленська придбали у 2015 році за 88,6 млн гривень. У декларації за 2017 рік ця інформація була відсутня.

Також у подружжя є квартира у Великій Британії площею 91 кв.м. Її вартість 42 млн грн. Зеленський також задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини у Криму.

У декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн річного доходу, у тому числі зарплату, яка склала 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.

Також вказані кілька дорогих годинників Roleх, Piaget, Bovet, Breguet, Tag Heuer і кілька марок автомобілів – Land Rover, Mercedes-Benz

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський відмовився оприлюднити статки перед другим туром виборів.

Фото: president.gov.ua