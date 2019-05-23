Розгляд апеляції у справі ДТП на Сумській призначено на 14 серпня.

Оскарження рішення суду у справі смертельної ДТП на Сумській, учасниками якої є Олена Зейцева та Геннадій Дронов, розглянуть 14 серпня. Засідання призначене на 11.00.

– Ухвалою Харківського апеляційного суду від 23 травня 2019 року призначено апеляційний розгляд кримінального провадження стосовно Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Судове засідання відбудеться 14 серпня 2019 року о 11 годині у приміщенні Харківського апеляційного суду, – йдеться на сайті суду.

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Нагадаємо, що раніше суд прийняв на розгляд апеляцію Олени Зайцевої, яку засудили до 10 років тюремного ув’язнення.

Також прокуратура відновила розслідування щодо експертів у справі про резонансну ДТП на вулиці Сумській у Харкові.

Джерело: Харківський апеляційний суд