В Україні впродовж тижня буде спекотно на сході, а на заході – дощі і похолодання.

У вівторок, 28 травня, у західних областях грозові дощі, на решті території – сухо та спекотно.

На півдні та у центрі місцями до +29, на півночі та сході +28.

Найхолодніше на заході – температура не перевищуватиме +26.

У Києві без опадів, вночі 14-16, а вдень 26-28 вище нуля.

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У середу, 29 травня, тривалі дощі принесуть похолодання на захід країни – місцями +22.

На сході температура сягатиме +30, у південних та центральних регіонах +29, на півночі +28.

У столиці погода не зміниться – сухо та до +28 вдень.

У четвер, 30 травня, синоптики прогнозують на заході помірні опади, а на півночі та у центрі – грозові дощі.

На сході утримається 30-градусна спека, натомість у західних областях посилиться похолодання. Місцями денна температура не перевищувати +18.

На півдні +29, на градус нижче у центрі та +27 на півночі.

У Києві дощ і гроза, вночі 15-17, вдень 25-27 тепла.

У п’ятницю, 31 травня, на заході припиняться дощі, зона дощів переміститься на північ, центр і частково південь країни.

У західних областях до +20, у північних областях +23, у центрі +26, на півдні +29, на сході стабільні +30.

У столиці грозові дощі, вночі 15-17, вдень 21-23 вище нуля.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, після 1 червня почнеться відчутне похолодання.

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