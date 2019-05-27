Нафтогаз у липні знизить відпускні ціни на газ для потреб населення на 8% – до 5803 грн за тисячу кубічних метрів.

Нафтогаз України у липні знизить ціни на газ для потреб населення на 8% – до 5803 грн за тис. м3

– Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому Нафтогаз у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Згідно з рішенням уряду, ціна для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, що діє в наступному місяці, – зазначив очільник Нафтогазу Андрій Коболєв.

Вже з 2020 року Росія може припинити транзит газу через Україну.

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Нагадаємо, Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, які складнощі з укладанням нового контракту, як Україна готується до припинення транзиту та чи вплине це на споживачів.

Джерело: Andriy Kobolyev