PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ціну на газ для населення знизять – коли і на скільки

Нафтогаз у липні знизить відпускні ціни на газ для потреб населення на 8% – до 5803 грн за тисячу кубічних метрів.

Ціну на газ для населення знизять – коли і на скільки

Нафтогаз України у липні знизить ціни на газ для потреб населення на 8% – до 5803 грн за тис. м3

– Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому Нафтогаз у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

Згідно з рішенням уряду, ціна для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, що діє в наступному місяці, – зазначив очільник Нафтогазу Андрій Коболєв.

Вже з 2020 року Росія може припинити транзит газу через Україну.

Читайте: Ціни на газ в Україні повинні залежати від світових – МВФ

Нагадаємо, Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, які складнощі з укладанням нового контракту, як Україна готується до припинення транзиту та чи вплине це на споживачів.

Джерело: Andriy Kobolyev

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ціну газу для промспоживачів знизять – коли і на скільки
Скільки коштує випускний 2019: ціни на ресторан, одяг і розваги
Махінації з газовими платіжками: як не стати жертвою схеми
Україна може отримати від США $2 млрд на закупівлю газу
Транзит газу через Україну: РФ відмовилася від переговорів
Громадська рада порекомендувала НКРЕКП переглянути тарифи на розподіл газу
Третя газова війна: як Україна готується до закінчення контракту з Газпромом
Транзит газу через Україну можуть зупинити у 2020 році – Коболєв
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка