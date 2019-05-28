Володимир Зеленський і його команда не розглядають можливість оголошення дефолту в Україні.

Позиція президента Володимира Зеленського і його команди не збігається з думкою окремих бізнесменів про те, що в Україні потрібно оголосити дефолт.

Як пояснює секретар РНБО Олександр Данилюк, невиконання Україною своїх зобов’язань за міжнародними боргами зашкодить інтересам нашої країни, адже підірве довіру до держави.

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– Тому такі рішення навіть не розглядаються, – заявив він.

До слова, раніше проти оголошення дефолту висловився лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

Фото: Олександр Данилюк