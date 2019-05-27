В Україні не потрібно оголошувати дефолт, вважає лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков не підтримує ідею про оголошення дефолту в Україні.

Про це лідер партії Слуга народу заявив на прес-конференції у Києві.

– Я думаю, у сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе ним піти.

Разумков зазначив, що існуючі питання за цією темою можуть певною мірою прояснитися після зустрічі президента України Володимира Зеленського з місією МВФ у вівторок, 28 травня.

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Нагадаємо, Факти ICTV зібрали усі перші кадрові призначення Зеленського.