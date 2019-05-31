Володимир Зеленський провів тренування в спортзалі з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом.

Президент України Володимир Зеленський потренувався в спортзалі Адміністрації президента і опублікував фото.

– На Банковій. Хоч гантелі не вкрали, – написав він.

Читайте: Альтернатива Банковій: куди може переїхати Зеленський

Позайматися в зал Зеленський прийшов з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом.

До слова, 23 квітня Володимира Зеленського помітили під час ранкової зарядки в Маріїнському парку.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Владимир Зеленский