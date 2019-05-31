PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський провів тренування з Богданом у спортзалі Адміністрації президента

Володимир Зеленський провів тренування в спортзалі з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом.

зеленский

Президент України Володимир Зеленський потренувався в спортзалі Адміністрації президента і опублікував фото.

– На Банковій. Хоч гантелі не вкрали, – написав він.

Читайте: Альтернатива Банковій: куди може переїхати Зеленський

Позайматися в зал Зеленський прийшов з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом.

До слова, 23 квітня Володимира Зеленського помітили під час ранкової зарядки в Маріїнському парку.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Владимир Зеленский

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Зеленського не відкидають можливості телефонної розмови з Путіним
АП оприлюднила стенограму зустрічі Зеленського з главами фракцій Ради
Розпуск Ради та Донбас: про що говорили Зеленський і сенатор Портман
Мир на Донбасі: дипломати Франції та Німеччини підтримали Україну
Зеленський зустрівся з родичами полонених українців
У Раду внесено подання про відставку Клімкіна, Полторака і Грицака
Саакашвілі повернувся в Україну: навіщо він прибув напередодні виборів
Хомчак особисто контролюватиме розслідування падіння гелікоптера
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка