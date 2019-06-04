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Факти / Україна

Переговори у Мінську: хто замінить Геращенко у ТКГ

Екс-омбудсмен Валерія Лутковська стане членом Тристоронньої контактної групи.

Валерія Лутковська

Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська буде членом Тристоронньої контактної групи і відповідатиме за гуманітарні питання.

Раніше цю посаду у ТКГ обіймала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Лутковська заявила, що була присутньою під час наради глави держави Володимира Зеленського і голови делегації України у Тристоронній контактній групі, другого президента Леоніда Кучми.

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До слова, другий президент України Леонід Кучма розповів про те, чому повернувся у Тристоронню контактну групу.

Джерело: Громадське Радіо

Фото: Уповноважений Верховної Ради з прав людини

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