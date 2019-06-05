Наступний саміт Україна-ЄС, як і планувалося, відбудеться 8 липня 2019 року в Києві.

Президент України Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на зустрічі у Брюсселі узгодили дату проведення саміту Україна-ЄС.

– Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві, – йдеться у повідомленні.

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Ще у березні стало відомо, що Євросоюз на саміті Україна-ЄС у Києві представлятиме президент Євроради Дональд Туск.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся 9 липня 2018 року в Брюсселі. У підсумковому документі Росію визнали агресором і підкреслюється збереження санкцій до повного виконання Мінських угод.