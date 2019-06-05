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Факти / Україна / Політика

У Верховну Раду може потрапити п’ять партій – опитування

Соціологічна група Рейтинг опублікувала дослідження, яке відображає електоральні настрої громадян.

Верховна Рада

Соціологічна група Рейтинг провела опитування у форматі особистого формалізованого інтерв’ю, згідно з яким до Верховної Ради потрапляють п’ять політичних сил.

Опитування показало, що найбільше голосів серед тих, хто вже визначився із симпатіями і візьме участь у виборах, готові віддати за партію Слуга народу.

Загалом до парламенту можуть потрапити п’ять партій:

  • Слуга народу (48,2%);
  • Опозиційна платформа – За життя (10,7%);
  • Європейська солідарність (7,8%);
  • Батьківщина (6,9%);
  • Голос (5,6%).

Інші партії набирають менше 5% голосів від тих, хто візьме участь у виборах і визначився з фаворитами.

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Опитування групи Рейтинг проводилося з 29 травня до 3 червня 2019 року серед населення України від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Усього в опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів.

Похибка дослідження становить не більше 2,2%.

До слова, мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити партію УДАР.

Джерело: Рейтинг

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