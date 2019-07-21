Какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Факты ICTV подготовили список партий на парламентских выборах 2019.
На выборы в парламент 2019 партии начали регистрироваться после старта избирательной кампании в Украине.
26 июня стало известно, что на парламентских выборах ЦИК зарегистрировала 21 партию.
Кроме того, жеребьевка определила порядок их расположения в избирательном бюллетене.
30 июня ЦИК включила в избирательный список без проведения жеребьевки политическую партию Движение новых сил Михеила Саакашвили.
Список партий и номера в избирательном бюллетене
- Оппозиционный блок
- Сила и честь
- Батькивщина
- Патриот
- Сила людей
- Оппозиционная платформа – За жизнь
- Партия зеленых Украины
- Всеукраинское объединение Факел
- Самопомощь
- Европейская солидарность
- Украинская стратегия Гройсмана
- Гражданская позиция
- Социальная справедливость
- Слуга народа
- Сила права
- Радикальная партия Ляшко
- Партия Шария
- Голос
- Независимость
- Аграрная партия Украины
- Свобода
- Движение новых сил Михеила Саакашвили
Слуга народа
Лидер партии – Дмитрий Разумков.
Партия президента Украины Владимира Зеленского. Изначально после регистрации в 2017 году политсила называлась Партія рішучіх змін, но позднее название сменили на Слуга народа, которое позаимствовали у юмористического сериала.
Партия опубликовала полный список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на выборах в Верховную Раду.
К слову, в партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами.
Оппозиционная платформа – За життя
Лидер партии – Юрий Бойко.
Политсила была основана в 1999 году под названием Всеукраинское объединение Центр.
В ноябре 2018 года глава Оппозиционного блока Юрий Бойко и лидер партии За життя Вадим Рабинович подписали соглашение о сотрудничестве на выборах 2019.
На съезде 6 июня партия обнародовали список кандидатов, которые пойдут на досрочные парламентские выборы.
Читайте: Оппозиционная платформа – За життя обнародовала список кандидатов на выборы в Раду
Европейская солидарность
Лидер партии – Петр Порошенко.
До 24 мая 2019 года политсила носила название партия Блок Петра Порошенко Солидарность. Ее основал в 2000 году Петр Порошенко.
На прошлых выборах в Раду после объединения с партией Виталия Кличко БПП получил 136 мест (второе место).
Политсила была в составе коалиции Европейская Украина в парламенте VIII cозыва.
Список партии Европейская солидарность на выборах в Верховную Раду возглавит Петр Порошенко. Также известны имена первых 50 человек в списке.
Батькивщина
Лидер партии – Юлия Тимошенко.
Родилась партия в 1999 году, а с 2002-го ее члены уже были представлены в парламенте.
На прошлых выборах в Раду Батькивщина финишировала с результатом в 5,68% голосов избирателей. Тогда политсила решила сделать первым номером Надежду Савченко, которая на тот момент была в статусе политзаключенной и удерживалась в российской тюрьме (в 2016 году Савченко исключили из фракции). Тимошенко была вторым номером в партийном списке.
В этом году перед выборами Батькивщина обьединила усилия с партией Сергея Таруты Основа.
Всеукраинское объединение Батькивщина обнародовало список из 50 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.
Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
Голос
Лидер партии – Святослав Вакарчук.
Новая партия была создана музыкантом Святославом Вакарчуком 16 мая 2019 года.
Лидер партии пообещал, что Голос не будет брать денег у олигархов, а финансировать политсилу будет прозрачный бизнес и простые украинцы.
Напомним, 8 июня партия Голос представила свою первую десятку, а 14 июня официальный подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах в Верховную Раду.
Радикальная партия
Лидер партии – Олег Ляшко
На съезде Радикальной партии 10 июня ее лидер Олег Ляшко представил 41 кандидата партийного списка.
В первой пятерке, кроме самого Ляшко, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая и нардеп от фракции Народный фронт Иван Савка.
Гражданская позиция
Лидер партии – Анатолий Гриценко.
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко возглавил партию Гражданская позиция. 10 июня партия объявила первую пятерку списка.
Как известно, выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Факты ICTV писали, что такое партийные списки и по какому принципу они формируются.