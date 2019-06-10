Протягом тижня, з 11 по 14 червня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода.

У вівторок, 11 червня, в Україні скрізь спека, хоча дощі з грозами ймовірні на заході, півночі та у Вінницькій області.

На сході країни – від +32 до +34, на півдні та у центі +33, на півночі +32.

У західних областях середня денна температура повітря складе +30.

У Києві дощ і гроза, вночі 18-20, а вдень 30-32 вище нуля.

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На середу, 12 червня, синоптики знову прогнозують грозові дощі у західних та північних областях.

Температура повітря фактично не зміниться: 34-градусна спека на сході, +33 – на півдні та у центрі, +31 і +30 на півночі та заході, відповідно.

У столиці дощ, вночі 18-20, вдень до +32.

У четвер, 13 червня, опади очікуються лише у західних областях, тут від +28 до +31.

У південних та центральних областях – до +34, на сході +33 і на півночі країни +32.

У Києві сухо та сонячно, вночі 18-20, вдень 30-32 градуси тепла.

У п’ятницю, 14 червня, дощі з грозами прогнозують на заході, на решті території – сухо та спекотно.

Денна температура по країні – від +30 до +34.

У столиці – погода без змін. Вночі +20, вдень до +32.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться, зниження температури можливе у неділю-понеділок, 16-17-го червня.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у червні.