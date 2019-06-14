Спільна слідча група збирається оприлюднити нову інформацію про катастрофу Boeing MH17 над Донбасом у липні 2014 року.

19 червня Спільна слідча група представить нову інформацію про розслідування катастрофи Boeing MH17 над Донбасом у липні 2014 року.

Перед прес-конференцією представники слідчої групи зустрінуться з родичами загиблих у катастрофі.

Їм першим повідомлять про нові результати розслідування.

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Наразі Спільна слідча група не розповіла про те, яку саме інформацію збирається оприлюднити.

До слова 19 лютого Служба безпеки України оголосила у розшук офіцера ГРУ, який може бути причетний до катастрофи Boeing MH17.

Джерело: Dutch News