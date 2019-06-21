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Факти / Україна / Суспільство

Через Марш рівності в Києві змінять рух транспорту (КАРТА)

Розклад руху громадського транспорту зміниться з 18.00 22 червня і до закінчення всіх заходів 23 червня. Як курсуватиме громадський тарнспорт у цей день, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Через Марш рівності в Києві змінять рух транспорту (КАРТА)

Громадський транспорт на час Маршу рівності змінить рух з 18.00 22 червня до закінчення масових заходів 23 червня.

Рух наземного громадського транспорту виглядатиме так:

  • тролейбуси маршрутів №5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів до вул. Леонтовича;

  • автобуси маршруту №20 від ж/м Корчувате до вул. Велика Васильківська за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі в напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;

  • автобуси маршруту №24 від Національного музею історії України у II Cвітовій війні до Європейської площі;

  • автобуси маршруту № 114 курсуватимуть від вул. Милославської до стадіону Динамо ім. Лобановського;

  • автобуси маршруту № 118 відправляться зі ст. м. Чернігівська до ст. м. Палац Спорту.

Читайте: Марші рівності: чому на них не соромляться ходити в світі і як проходять в Україні

Рух маршруток також скориговано:

  • маршрутка №189 їхатиме від вул. Чорнобильської до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича й у зворотному напрямку бульваром Т. Шевченка);
  • маршрутка №231 від вул. Кадетський Гай до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
  • маршрутка №429 від вул. Тулузи до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
  • маршрутка №433 від вул. Жолудєва до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
  • маршрутка №450 від вул. Солом’янської до пл. Перемоги за власною схемою, далі вул. Старовокзальна – вул. Жилянська (у зворотному напрямку вул. Саксаганського) – далі за власною схемою;
  • маршрутка №575 від вул. Сергія Данченка до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича).

Станції метрополітену Палац спорту, Площа Льва Толстого та Театральна закриють з 18.00 22 червня до закінчення роботи (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла).

23 червня з початку роботи метрополітену до закінчення заходів ці станції закриють на вхід/вихід (електропоїзди проїжджатимуть вказані станції без зупинок).

З 18.00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену Театральна (працюватиме в режимі пересадочного вузла).

Нагадаємо, у рейтингу захисту прав ЛГБТ в Європі Україна посіла 35 місце.

Джерело: КМДА

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