Процес дострокових виборів до Верховної Ради 2019 розпочався 24 травня і завершиться голосуванням 21 липня. Все, що треба знати про парламентські вибори – у матеріалі Фактів ICTV.

Виборча система на виборах народних депутатів 2019

Підготовка і проведення парламентських виборів регулюються Конституцією України, законами про вибори народних депутатів, про ЦВК, про Держреєстр виборців та іншими актами.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року за старою – змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою.

Причина – 22 травня парламент не розглянув законопроект президента Володимира Зеленського щодо зміни виборчої системи (за закритими партійними списками).

Це означає, що з 450 нардепів половина (225) обиратиметься за партійними закритими списками, друга половина – в мажоритарних округах.

Щоб потрапити до Верховної Ради за пропорційною системою із закритими списками партій, потрібно подолати п’ятивідсотковий бар’єр, а кандидатам в округах достатньо отримати відносну більшість голосів.

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Виборчий процес стартував 24 травня – тобто на наступний день після підписання президентом указу про розпуск парламенту. З цього дня розпочалася реєстрація партій і депутатів-самовисуванців у ЦВК.

Висування кандидатів закінчилося 11 червня (за 40 днів до голосування), а реєстрація закінчиться – 26 червня (за 30 днів до голосування).

Хто має право бути обраним до Верховної Ради

Нардепом може бути громадянин України, якому на день виборів виповнився 21 рік.

Ще одна умова – проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Перепона – судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

До речі, з травня 2015 року до виборів не допускаються кандидати від партій, що пропагують комуністичний або тоталітарний режими.

Зміна місця голосування

Українці, які у день парламентських виборів перебуватимуть не за місцем постійного проживання, з 24 травня і до 15 липня включно можуть подати заяву до відділу ведення реєстру виборців про зміну місця голосування.

Щоправда, у такому разі виборець зможе проголосувати лише за партійний список.

Голосування та оголошення результатів виборів

Виборчі дільниці для голосування на виборах народних депутатів 2019 будуть відкриті 21 липня з 8.00 до 20.00.

Центральна виборча комісія має офіційно оприлюднити результати виборів не пізніш як на 15-й день після голосування – до 5 серпня включно.

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня оприлюднення результатів.

Раніше Факти ICTV публікували календар парламентських виборів 2019.