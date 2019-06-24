Зеленський призначив куратора київських муралів Гео Лероса своїм позаштатним радником — він балотується до парламенту під №23 від партії Слуга народу.

24 червня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив нового позаштатного радника, ним став Гео Лерос.

– Призначити Лероса Гео Багратовича радником президента України (поза штатом), – йдеться в тексті указу.

Гео Лерос – український режисер, волонтер та арт-куратор. Він був радником міністра інформаційної політики України та радником мера Києва з питань культури.

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Зараз митець балотується у народні депутати від політичної партії Слуга народу.

До слова, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив 12 тимчасових голів ОДА.