Зеленський призначив куратора київських муралів Гео Лероса своїм позаштатним радником — він балотується до парламенту під №23 від партії Слуга народу.
24 червня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив нового позаштатного радника, ним став Гео Лерос.
– Призначити Лероса Гео Багратовича радником президента України (поза штатом), – йдеться в тексті указу.
Гео Лерос – український режисер, волонтер та арт-куратор. Він був радником міністра інформаційної політики України та радником мера Києва з питань культури.
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Зараз митець балотується у народні депутати від політичної партії Слуга народу.
До слова, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив 12 тимчасових голів ОДА.
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