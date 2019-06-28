28 червня в Україні відзначають День Конституції. Як проходять святкування – в матеріалі Фактів ICTV.

В Україні 28 червня відзначають одне з найважливіших державних свят – День Конституції.

Саме в цей день 1996 року Верховна Рада прийняла Конституцію. Напередодні спікер парламенту Олександр Мороз виступив із пропозицією працювати над нею без перерв до повного прийняття. У підсумку засідання тривало близько 20 годин.

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28 червня 1996 року о 9.20 ранку Конституція України була прийнята голосами 315 народних депутатів.

Як проходять святкування з приводу Дня Конституції України – в матеріалі Фактів ICTV.

09.30. Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Конституції та запустив флешмоб присвячений головній книзі країни.

Також зі святом українців привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Раніше Факти ICTV підготували список того, куди можна сходити 28 червня.