Парламентський комітет рекомендує призупинити участь української делегації у ПАРЄ та відкликати запрошення для спостерігачів Асамблеї на парламентські вибори.

Українська делегація повинна призупинити свою участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до отримання висновків Венеціанської комісії.

З такою рекомендацією до Верховної Ради звернувся парламентський комітет із закордонних справ.

Глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що нардепам рекомендують припинити участь постійної делегації в ПАРЄ до виконання найважливіших моментів, закріплених у резолюціях, ухвалених Асамблеєю за останні п’ять років.

Йдеться про звільнення Росією військовополонених українських моряків і політв’язнів. Також РФ повинна забезпечити права кримських татар, зазначив Ар’єв.

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Крім того, комітет просить главу Верховної Ради Андрія Парубія відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на парламентські вибори.

Зі свого боку Парубій заявив, що Україна не може допустити участі російських спостерігачів на виборах до Ради, санкціонованої ПАРЄ.

Як повідомлялося, комітет ПАРЄ не повернув російській делегації повноваження і запросив перевірити питання Венеціанську комісію.