Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на зустріч з дипломатією країни.

У Володимира Зеленського заплановано зустрічі з прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

Також президент зустрінеться з єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

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Також Зеленський візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Нагадаємо, 17 червня Зеленський прибув до Берліна з першим офіційним візитом.