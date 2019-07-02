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Факти / Україна / Політика

Зеленський прилетів до Канади на офіційну зустріч

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на зустріч з дипломатією країни.

Зеленський прилетів до Канади на офіційну зустріч

У Володимира Зеленського заплановано зустрічі з прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

Також президент зустрінеться з єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

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Також Зеленський візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Нагадаємо, 17 червня Зеленський прибув до Берліна з першим офіційним візитом.

Джерело: Адміністрація Президента

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