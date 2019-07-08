4 липня у Києві відзначили ТОП-20 компаній, які впроваджують кращі корпоративні соціальні практики в Україні.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) у компаніях на Заході уже давно стала загальноприйнятим явищем, проте в Україні роботодавців, які рівняються на світові стандарти, не так багато. У зв’язку з цим видавнича група Картель створила список з 20 найбільш відповідальних компаній у нашій країні та представила їх широкому загалу.

– Дуже важко перерахувати ті добрі справи, які роблять ці компанії, працюючи в Україні. Нам здалося, що країна має знати своїх героїв, які не лише заробляють у цій країні, а, насамперед, діляться. Це ті компанії, які розуміють, що вони повинні вкладати у майбутнє. І серед них ми виділили п’ятірку з найцікавішими програмами, які сьогодні презентували результати того, як вони працюють на майбутнє нашої країни, – говорить шеф-редактор видавничої групи Картель Віталій Пирович.

До 20-ти кращих соціально-відповідальних представників бізнесу потрапили найбільші компанії з абсолютно різних сфер: ДТЕК, Київстар, Метінвест, Нестле, WOG, оператор державних лотерей М.С.Л. та інші. Під час відбору враховувався не тільки розмір інвестицій, але й цікавість, оригінальність і важливість проектів для громадськості загалом.

У п’ятірку найцікавіших програм потрапив і лідер українського лотерейного ринку – компанія М.С.Л. На меті лотерейного оператора – розвиток спорту, культури та інфраструктури в Україні. При цьому директор з маркетингу компанії наголосив, що кожен, хто купує лотерейний квиток, вкладає гроші у розвиток країни, після чого одразу продемонстрував результат у своїй презентації.

– Ми вже протягом багатьох років послідовно намагаємося впроваджувати найкращі європейські та світові лотерейні КСВ-практики в Україні. У державному бюджеті не вистачає коштів для реалізації соціальних проектів, саме тому на допомогу приходять лотереї, – зазначив директор з маркетингу оператора державних лотерей М.С.Л. Павло Вайсеро.

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На рахунку компанії – підтримка Національного олімпійського комітету, Федерації футболу Києва, дитячих спортивних шкіл, допомога різноманітним благодійним організаціям, Збройним силам України тощо.

Один з прикладів успішних КСВ-кейсів – будівництво та розвиток за кошти компанії палацу зимових видів спорту Льодограй у невеликому місті Богуслав (Київська область). Проект обійшовся у $3 млн, крім того, лотерейний оператор зобов’язався фінансово підтримувати центр протягом 10 років.

У компанії зазначають, що Льодограй назавжди змінив життя населення всього міста, адже він відкрив безліч можливостей для розвитку як для дітей-спортсменів, так і для інфраструктури Богуслава загалом.

Організатори ТОП-20 наголошують, що в Україні компанії, які приділяють увагу корпоративній соціальній відповідальності, мають чималу перевагу в очах користувачів їхніх послуг і це підтверджують відкриті дослідження.

Це вже не просто модний бізнес-тренд, а необхідний атрибут компанії, якщо вона хоче залишатися актуальною для нових поколінь.

До речі, раніше ми писали, що М.С.Л. встановлює третій національний рекорд України.