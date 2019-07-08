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Факти / Україна / Суспільство

Вибух поблизу Новотроїцького – поранено медика-волонтера

Волонтер-медик отримав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцького Донецької області.

Вибух поблизу Новотроїцького – поранено медика-волонтера

Неподалік населеного пункту Новотроїцьке стався вибух унаслідок чого 24-річний волонтер-медик отримав  вибухове поранення.

Військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування.

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Наразі лікарі доправили постраждалого спочатку до міста Волноваха, а потім – до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро.

До слова, президент Володимир Зеленський порахував, скільки коштів потрібно на відновлення Донбасу.

Джерело: Штаб ООС

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