Волонтер-медик отримав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцького Донецької області.
Неподалік населеного пункту Новотроїцьке стався вибух унаслідок чого 24-річний волонтер-медик отримав вибухове поранення.
Військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування.
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Наразі лікарі доправили постраждалого спочатку до міста Волноваха, а потім – до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро.
До слова, президент Володимир Зеленський порахував, скільки коштів потрібно на відновлення Донбасу.
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