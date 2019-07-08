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Факти / Україна

Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах

24 травня стартувала виборча кампанія, день волевиявення призначено на 21 липня. Як проголосувати жителям ООС на парламентських виборах 2019 – далі у матеріалі.

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21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Процедура голосування для жителів ООС має спрощену схему.

Перший крок. Виборцям, які мають прописку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, потрібно прийти у найближчий Державний реєстр виборців.

З собою потрібно взяти документи, що засвідчують вашу особу, це паспорт або водійські права.

Другий крок. Потрібно написати заяву з проханням про тимчасову зміну місця голосування.

Все це ви повинні встигнути зробити не пізніше, ніж за п’ять днів до дня виборів.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

До речі, раніше Факти ICTV писали, як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради.

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