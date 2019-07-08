Дружина Дмитра Тимчука розповіла, що чоловік перебував у депресії, зловживав алкоголем, а в день смерті сам узяв зброю і застрелився.

Дружина народного депутата розповіла слідству, що в день загибелі Дмитро Тимчук був в депресії і застрелився сам.

– Дістав пістолет і погрожував себе вбити. Вона відмовляла останнього від спроб покінчити життя самогубством. Однак близько 12.00 Тимчук себе застрелив, – сказано в матеріалах справи.

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У момент пострілу жінка була в кімнаті поруч з Тимчуком. Про подію вона повідомила одному із помічників нардепа.

Нагадаємо, Тимчук помер 19 червня у результаті вогнепального пораненням у голову.