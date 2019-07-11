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Atlas Weekend 2019: як працюватиме метро

В окремі дні музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві метро продовжить роботу.

Atlas Weekend 2019: як працюватиме метро

У зв’язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві столична підземка буде два дні працюватиме на годину довше.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю

Метро продовжить свою роботу на годину у вівторок, 9 липня, і в п’ятницю, 12 липня.

Раніше Факти ICTV підготували коротку довідку про головних виконавців Atlas Weekend 2019.

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