Філарет подав позов, в якому просить суд заборонити передавати іншим особам у користування Михайлівський Золотоверхий монастир та інші об’єкти нерухомого майна.

Почесний патріарх Філарет звернувся до суду з позовом, в якому просить не забирати у ліквідованої УПЦ КП Михайлівський Золотоверхий монастир і церкву Успіння Богородиці Пирогощої.

Також він попросив суд скасувати рішення про ліквідацію УПЦ КП.

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Суд вирішує, чи є правові підстави для забезпечення позову.

До слова, у ПЦУ заявили, що хвороба зробила Філарета союзником Москви у боротьбі проти Томосу.

Джерело: Окружний адміністративний суд Києва