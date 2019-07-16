На з’їзді партії Слуга народу озвучили передвиборчу програму політсили.

Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков озвучив програму політсили, з якою вона піде на вибори до Верховної Ради.

Програма партії Слуга народу

Пріоритетами партії названі очищення та оновлення системи влади в Україні.

У партії мають намір скасувати депутатську недоторканність і створити механізм накладення народного вето на законопроекти, які не влаштовують суспільство.

Також буде повернення відповідальності за незаконне збагачення та впровадження виборів за пропорційною системою з відкритими списками.

Громадян нагороджуватимуть за виявлення корупції.

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Фінансування оборонного сектора буде встановлено на рівні не менше 5% ВВП країни.

Реформувати ЗСУ будуть за стандартами НАТО.

Партія прийматиме закони, які сприяють євроатлантичному вектору розвитку України.

Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів перезавантажать і впровадять інститут суду присяжних.

Право володіння зброєю законодавчо врегулюють і працюватимуть у напрямку розвитку механізму захисту свідків.

Буде проведено національний економічний аудит із залученням українських та міжнародних компаній.

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Буде введено податок на виведений капітал, а ДФС позбавлять правоохоронних функцій.

Партія заявила про бажання провести перепис населення і впровадити економічний паспорт українця.

Енергетичну схему Роттердам+ обіцяють скасувати.

За незаконну вирубку лісів введуть кримінальну відповідальність.

Для викладачів середніх і вищих навчальних закладів пропонують базову матеріальне забезпечення на рівні трьох мінімальних зарплат.

Також буде введена система обов’язкового медичного страхування.

Українську культуру і мову будуть підтримувати за допомогою фіскальних стимулів і держфінансування.

Нагадаємо, партія Слуга народу представила першу десятку кандидатів на мажоритарних округах.

Джерело: Слуга народу