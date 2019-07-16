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Факти / Україна / Політика

Програма партії Гройсмана Українська стратегія: підвищення зарплат і зниження податків

Програма політпартії Українська стратегія Гройсмана передбачає зменшення податків, зростання мінімальної зарплати і перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Володимир Гройсман

Програма політичної партії Гройсмана передбачає зменшення ставок податків і розширення бази оподаткування, також зростання мінімальної і середньої зарплати та перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Українська стратегія передбачає зміни у сфері макрофінансової стабільності.

Політсила має намір зменшити боргове навантаження на бюджет країни.

Гройсман обіцяє низький рівень інфляції, підтримку стабільності валютного курсу та плідну співпрацю з міжнародними інвесторами, щоб побудувати конструктивний діалог з інвестиційним світом.

Також програма передбачає доступні кредити для підприємців, прозору і ефективну митницю, вільний рух капіталів і спрощення валютного регулювання, створення Служби фінансових розслідувань та передання фермерам у власність земель, які раніше були в постійному користуванні.

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Програма визначає необхідність завершення судової реформи, впровадження дієвих механізмів досудового розв’язання спорів – інституту посередників, реалізації проектів сучасного електронного правосуддя, старту роботи антикорупційного суду.

Програма Української стратегії Гройсмана

На меті у Гройсмана створити повну енергетичну незалежність та інтегрувати інфраструктурне питання у співпрацю з західними партнерами.

– Політсила має плани щодо боєздатності української армії та захисту інформаційно-культурного суверенітету України, зокрема захист незалежності та територіальної цілісності, – йдеться у програмі партії.

У програмі також передбачено заходи, спрямовані на: стимулювання промислового і технологічного розвитку, ефективну антимонопольну політику, підтримку чесного підприємництва, завершення реформи з децентралізації, прозорий ринок державних закупівель та роботу антикорупційних структур і поліції.

Нагадаємо, Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня свою стратегію щодо виборів до Верховної Ради і про те, чому вирішив не об’єднуватися з Петром Порошенком.

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