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Факти / Україна

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Якщо не прийшло запрошення на вибори, то це не причина відмовлятися голосувати. Що робити в такій ситуації читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Запрошення на вибори мало прийти 15 липня. Ви повинні бути у списку в будь-якому випадку, але це варто додатково перевірити.

Якщо запрошення немає це не позбавляє вас права проголосувати на виборчій дільниці, у списках якої ви числитеся.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

– Якщо ви не отримали запрошення, то варто звернутися до дільничної комісії за місцем реєстрації і перевірити себе у списках. Вони є на кожній дільниці в роздрукованому вигляді та їх повинні за першого ж прохання показувати, – розповіли Фактам ICTV у Центральній виборчій комісії.

Другий спосіб – це перевірити списки через сервіс Державного реєстру виборців. Там необхідно зайти в Кабінет виборця і відкрити розділ Перевірка включення, ввести персональні дані, а потім система покаже, в списках якої дільниці ви значитися.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради.

Фото: Dreamstime

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