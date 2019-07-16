Закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Мова інтернет-ЗМІ – українська. Якщо ЗМІ працює кількома мовами, то українська версія сайту має бути стартовою за замовчуванням.