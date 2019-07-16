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Факти / Україна / Суспільство
Закон про мову: хто має розмовляти українською і за що можуть оштрафувати

Закон про мову набув чинності 16 липня 2019 року. Де потрібно спілкуватися українською і за що можна сплатити штраф – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що закріплює закон?

Закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Мова інтернет-ЗМІ – українська. Якщо ЗМІ працює кількома мовами, то українська версія сайту має бути стартовою за замовчуванням.

Хто і коли повинен розмовляти українською мовою?

Під час виконання службових обов’язків українською мовою повинні спілкуватися усі держслужбовці, медики, правоохоронці, працівники судової гілки влади та вчителі.

Державну мову потрібно використовувати у трудових відносинах та у сфері обслуговуванні споживачів (ресторани, готелі, заклади відпочинку), а також в публічних заходах, рекламі та оформленні комп’ютерних програм.

Чи можна спілкуватися іншою мовою?

Будь-якою іншою мовою люди можуть спілкуватися у приватному житті, також дія закону не поширюється на здійснення релігійних обрядів.

За які порушення доведеться сплатити штраф?

За публічне приниження чи зневажання української мови, а також навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні мови передбачена адміністративна відповідальність.

Максимальна сума штрафу становитиме 11,9 тис. грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.

Чи треба іноземцям вчити українську мову?

Через два роки претенденти на отримання українського громадянства складатимуть іспит на знання мови.

Класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і затверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти.

Чи буде ЗНО двомовним?

З 2030 року ЗНО будуть проводити лише українською, окрім оцінювання з іноземних мов. Російськомовних примірників більше не буде.

Хто і коли підписав цей закон?

Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Президент України 15 травня підписав його, а наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.

16 липня закон вступив у силу.

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