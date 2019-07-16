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Факти / Україна / Політика

Зеленський за кермом Tesla попередив про шахрайство на виборах у Раду

Президент України Володимир Зеленський проїхався Києвом за кермом Tesla та розповів про способи шахрайства на парламентських виборах.

Зеленський за кермом Tesla попередив про шахрайство на виборах у Раду

Президент України Володимир Зеленський проїхався бульваром Лесі Українки за кермом електромобіля Tesla, записавши відеозвернення до українців.

Політик розповів про шахрайство на виборах до Верховної Ради.

Читайте: Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

– Я просто особисто звертаюся до людей, які будуть голосувати за мажоритарників: подивіться, в бюлетені має бути зазначено: Політична партія, а потім назва партії. Не ПП, ні МВ, ніякі інші скорочення, а саме Політична партія, – заявив Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 українських послів по всьому світу.

Фото: Офіс Президента

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