Президент України Володимир Зеленський проїхався Києвом за кермом Tesla та розповів про способи шахрайства на парламентських виборах.

Президент України Володимир Зеленський проїхався бульваром Лесі Українки за кермом електромобіля Tesla, записавши відеозвернення до українців.

Політик розповів про шахрайство на виборах до Верховної Ради.

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– Я просто особисто звертаюся до людей, які будуть голосувати за мажоритарників: подивіться, в бюлетені має бути зазначено: Політична партія, а потім назва партії. Не ПП, ні МВ, ніякі інші скорочення, а саме Політична партія, – заявив Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 українських послів по всьому світу.