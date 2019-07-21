Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе проведення в Україні дострокових місцевих виборів.

Президент Володимир Зеленський розповів про можливі дострокові місцеві вибори.

Вам цікаво, що буде з місцевими виборами? Не розслабляйтеся, – повідомив президент у штабі партії Слуга народу.

Також Володимир Зеленський анонсував вирішення питання українських військовополонених моряків найближчим часом.

Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу. Ми дуже багато над цим працюємо. Це питання пріоритетне для нас.

Президент також додав, що закон про імпічмент, а не доповнення до нього, буде одним з перших.

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Володимир Зеленський зауважив, що після парламентських виборах буде призначений генеральний прокурор України. А прем’єр-міністром повинна бути нова людина, яка розуміється на економіці.

Президент підтримує ідею об’єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, раніше стали відомі результати екзит-полу на виборах до Верховної Ради 2019. Відповідно до них, до парламенту проходять п’ять партій.