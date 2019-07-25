PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Новий міст у Дніпрі перекрито: на березі річки величезний затор

Величезні черги утворилися через ремонт Нового мосту в Дніпрі.

новый мост в днепре

Новий міст у Дніпрі перекритий для транспорту, а для пішоходів повісили нові попереджувальні знаки.

На табличках вказано, кому і де заборонено пересуватися мостом під час ремонту.

Читайте: Зеленський: у Дніпрі буде аеропорт

Міст перекрили на два місяці, і на цей період змінився рух громадського транспорту.

Також на час ремонту місцева влада організувала переправу через річку, що спровокувало велику чергу.

Раніше Володимир Зеленський заявив про домовленість з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що влада міста відремонтує Новий міст до 14 вересня 2019 року.

Фото: huevuj_dnepr

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки за 5 копійок
Зеленський у Запоріжжі доручив відремонтувати міст і встановив терміни
Експерт розповів про шанси кандидатів на 25 окрузі в Дніпрі
Міст або відставка: Зеленський і Філатов уклали парі
У Дніпрі протестують проти свавілля місцевих податківців
Зеленський: у Дніпрі буде аеропорт
Знімання локшини з вух та голос за гречку: у Дніпрі пройшов передвиборчий фестиваль
На скляному пішохідному мосту Києва виявили тріщину
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка