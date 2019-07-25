Величезні черги утворилися через ремонт Нового мосту в Дніпрі.

Новий міст у Дніпрі перекритий для транспорту, а для пішоходів повісили нові попереджувальні знаки.

На табличках вказано, кому і де заборонено пересуватися мостом під час ремонту.

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Міст перекрили на два місяці, і на цей період змінився рух громадського транспорту.

Також на час ремонту місцева влада організувала переправу через річку, що спровокувало велику чергу.

Раніше Володимир Зеленський заявив про домовленість з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що влада міста відремонтує Новий міст до 14 вересня 2019 року.

Фото: huevuj_dnepr