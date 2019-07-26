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Факти / Україна / Політика

Зеленський обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом.

Зеленський обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський зустрівся з Куртом Волкером та Гордоном Сондландом.

Президент України подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сторони обговорили поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

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Політики сподіваються, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

Нагадаємо, Волкер заявляв, що продовження арешту моряків і указ про спрощене надання російського громадянства жителям Донбасу – це спроба тиску Кремля на Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс Президента

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