Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом.
Володимир Зеленський зустрівся з Куртом Волкером та Гордоном Сондландом.
Президент України подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Сторони обговорили поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.
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Політики сподіваються, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.
Нагадаємо, Волкер заявляв, що продовження арешту моряків і указ про спрощене надання російського громадянства жителям Донбасу – це спроба тиску Кремля на Володимира Зеленського.