Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом.

Володимир Зеленський зустрівся з Куртом Волкером та Гордоном Сондландом.

Президент України подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сторони обговорили поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

Читайте: США підтримали дії України щодо російського танкера NEYMA

Політики сподіваються, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

Нагадаємо, Волкер заявляв, що продовження арешту моряків і указ про спрощене надання російського громадянства жителям Донбасу – це спроба тиску Кремля на Володимира Зеленського.