Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки прибув у місто Трускавець Львівської області для участі в нараді з розвитку медичного туризму в Україні.

Глава держави приїхав у Львівську область, щоб взяти участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні.

Напередодні секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що Володимир Зеленський прибуде у Трускавець, де проходять тренінги обраних народними депутатами представників партії Слуга народу.

Читайте: Школа для партії Слуга народу: як проходить навчання нардепів

ЗМІ повідомляють, що перед приїздом президента у готелі Rixos в Трускавці встановили рамки, а майбутніх депутатів від Слуги народу попросили роззуватися.

Також вибухотехніки оглянули каналізаційні люки і внутрішні частини лайтбоксів в центрі міста.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.