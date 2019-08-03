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Факти / Україна / Політика

Зеленський приїхав у Трускавець на нараду з розвитку медичного туризму

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки прибув у місто Трускавець Львівської області для участі в нараді з розвитку медичного туризму в Україні.

Зеленський приїхав у Трускавець на нараду з розвитку медичного туризму

Глава держави приїхав у Львівську область, щоб взяти участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні.

Напередодні секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що Володимир Зеленський прибуде у Трускавець, де проходять тренінги обраних народними депутатами представників партії Слуга народу.

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ЗМІ повідомляють, що перед приїздом президента у готелі Rixos в Трускавці встановили  рамки, а майбутніх депутатів від Слуги народу попросили роззуватися.

Також вибухотехніки оглянули каналізаційні люки і внутрішні частини лайтбоксів в центрі міста.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.

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