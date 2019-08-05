У Подільську жінку звинувачують у скуповуванні голосів на виборах до Верховної Ради 2019.

Котовська місцева прокуратура направила до суду акт щодо жінки, яку підозрюють у підкупі голосів під час виборів у Верховну Раду.

Слідство встановило, що під час передвиборчої кампанії жінка пропонувала жителям мікрорайону Подольська продати свій голос за 1 тис. грн.

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За цю суму виборець повинен був проголосувати за одного з кандидатів в окрузі. Всього жінці вдалося “купити” 16 голосів.

Під час обшуків поліцейські вилучили записи з прізвищами людей, яким виплатили гроші.

За підкуп виборців закон передбачає покарання – від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 1 серпня ЦВК прийняла оригінальні протоколи з усіх 199 округів.