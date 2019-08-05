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Факти / Україна

Як сплачувати аліменти в іноземній валюті

У Конституційному суді пояснили, як виконувати умови договору про сплату аліментів в іноземній валюті.

Як сплачувати аліменти в іноземній валюті

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У ст. 524 Цивільного кодексу України вказано, що зобов’язання повинне бути виражене в грошовій одиниці України – гривні. Але сторони можуть визначити грошовий еквівалент в іноземній валюті.

Читайте: Борги по аліментах: як змусити платити

Відповідно, сплачувати аліменти, за законом, потрібно у гривні.

Але, якщо у договорі про сплату аліментів визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, то платник повинен сплачувати аліменти, орієнтуючись на курс валюти станом на день, коли він переводить кошти.

Раніше Факти ICTV писали про те, як подати на аліменти.

Джерело: Верховний Суд України

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