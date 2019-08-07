Український літак компанії Bravo Airways здійснив вимушену посадку в Одесі через технічні причини.
Літак компанії Bravo Airways, що прямував зі Львова до Анталії, розвернувся в повітрі та екстрено приземлився в Одесі.
Літак BQ 2169 здійснив вимушену посадку через технічні причини. Лайнер вилетів зі Львова о 14.30.
Офіційних даних про причину аварійної посадки – наразі немає.
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Долетівши до узбережжя Чорного моря у Румунії, лайнер розвернувся до Одеси.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Харківщині впав навчально-тренувальний літак Л-39.
Джерело: Львівський порталу
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