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В Одесі аварійно приземлився пасажирський літак

Український літак компанії Bravo Airways здійснив вимушену посадку в Одесі через технічні причини.

В Одесі аварійно приземлився пасажирський літак

Літак компанії Bravo Airways, що прямував зі Львова до Анталії, розвернувся в повітрі та екстрено приземлився в Одесі.

Літак BQ 2169 здійснив вимушену посадку через технічні причини. Лайнер вилетів зі Львова о 14.30.

Офіційних даних про причину аварійної посадки – наразі немає.

Читайте: У США літак зробив аварійну посадку в Атлантичному океані

Долетівши до узбережжя Чорного моря у Румунії, лайнер розвернувся до Одеси.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Харківщині впав навчально-тренувальний літак Л-39.

Джерело: Львівський порталу

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