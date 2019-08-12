В Одесі на п’яти пляжах вода не відповідає санітарним нормам.
Проби морської води на пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану, Аркадія і Отрада не відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.
Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
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Було досліджено понад 90 проб морської води на пляжах міста Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів, а також Одеси.
До речі, комунальне підприємство Плесо не рекомендує купатися на всіх 14 муніципальних пляжах Києва.
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