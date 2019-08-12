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Факти / Україна

Аркадія і Отрада: на популярних пляжах Одеси вода не відповідає нормам

В Одесі на п’яти пляжах вода не відповідає санітарним нормам.

Аркадія і Отрада: на популярних пляжах Одеси вода не відповідає нормам

Проби морської води на пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану, Аркадія і Отрада не відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Читайте: Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги

Було досліджено понад 90 проб морської води на пляжах міста Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів, а також Одеси.

До речі, комунальне підприємство Плесо не рекомендує купатися на всіх 14 муніципальних пляжах Києва.

Джерело: УНІАН

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