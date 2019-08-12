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Факти / Україна

Це війна кримінальних авторитетів з державою – Зеленський про видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину в Україні перетворився на війну криміналітету з державою.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час засідання у Житомирській області заявив, що проблема незаконного видобутку бурштину досягла масштабів економічного лиха і перетворилася на війну кримінальних авторитетів з державою.

За його словами, схеми з видобутку бурштину прикривають правоохоронні органи країни.

– Дійсно тисячі гектарів лісових земель перетворено сьогодні на пустелі. Ми сьогодні облетіли це і все бачили. Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, ми розуміємо, що це реальна війна – я по-іншому не можу сказати, – пояснив Зеленський.

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Він додав, що бурштинова війна набула великих масштабів у 2014 році.

За попередніми підрахунками, внаслідок незаконного видобутку бурштину зруйнували понад 6 тис. гектарів лісу.

До слова, під час засідання на Житомирщині президент Володимир Зеленський попросив звільнити керівників Нацполіції області.

Фото: Офіс Президента

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