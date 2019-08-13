Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про надання державного фінансування 11 політичним партіям.

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій:

Слуга народу,

Опозиційна платформа – За життя,

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина,

Європейська солідарність,

Голос,

Радикальна партія Олега Ляшка,

Сила і честь,

Опозиційний блок,

Українська стратегія Гройсмана,

Партія Шарія,

Всеукраїнське об’єднання Свобода.

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Таке рішення ухвалило Національне агентство з питань запобігання корупції. Воно вступає в силу наступного дня після відкриття першого засідання нової Верховної Ради.

Фінансування політичних партій у перший рік нового скликання починається з 1 січня. Тоді партії отримають кошти за час, що минув з дня, після відкриття першого засідання Ради.

До речі, перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня.

Джерело: НАЗК