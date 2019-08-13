Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про надання державного фінансування 11 політичним партіям.
Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій:
- Слуга народу,
- Опозиційна платформа – За життя,
- Всеукраїнське об’єднання Батьківщина,
- Європейська солідарність,
- Голос,
- Радикальна партія Олега Ляшка,
- Сила і честь,
- Опозиційний блок,
- Українська стратегія Гройсмана,
- Партія Шарія,
- Всеукраїнське об’єднання Свобода.
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Таке рішення ухвалило Національне агентство з питань запобігання корупції. Воно вступає в силу наступного дня після відкриття першого засідання нової Верховної Ради.
Фінансування політичних партій у перший рік нового скликання починається з 1 січня. Тоді партії отримають кошти за час, що минув з дня, після відкриття першого засідання Ради.
До речі, перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня.
Джерело: НАЗК