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Факти / Україна

11 партій отримають держфінансування (СПИСОК)

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про надання державного фінансування 11 політичним партіям.

11 партій отримають держфінансування (СПИСОК)

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій:

  • Слуга народу,
  • Опозиційна платформа – За життя,
  • Всеукраїнське об’єднання Батьківщина,
  • Європейська солідарність,
  • Голос,
  • Радикальна партія Олега Ляшка,
  • Сила і честь,
  • Опозиційний блок,
  • Українська стратегія Гройсмана,
  • Партія Шарія,
  • Всеукраїнське об’єднання Свобода.

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Таке рішення ухвалило Національне агентство з питань запобігання корупції. Воно вступає в силу наступного дня після відкриття першого засідання нової Верховної Ради.

Фінансування  політичних партій у перший рік нового скликання починається з 1 січня. Тоді партії отримають кошти за час, що минув з дня, після відкриття першого засідання Ради.

До речі, перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня.

Джерело: НАЗК

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