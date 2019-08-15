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Факти / Україна / Суспільство

Новий правопис не виноситимуть на ЗНО найближчі п’ять років

У найближчі п’ять років знання нового українського правопису не перевірятимуть на ЗНО.

Нові правила української мови

У Центрі оцінювання якості освіти запевняють, що поки не будуть перевіряти нові норми українського правопису під час проведення ЗНО.

– У найближчі п’ять років поки нові норми українського правопису не стануть усталеною практикою навчання у закладах загальної середньої освіти перевірятися в тесті з української мови та літератури не будуть, – зазначив в.о. директора УЦОЯО Валерій Бойко.

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Водночас, за його словами, якщо абітурієнт буде використовувати новий правопис, це не буде вважатися помилкою.

Нагадаємо, 22 травня Кабмін затвердив нову редакцію українського правописуперехідний період триватиме п’ять років.

Джерело: Українські новини

Фото: Dreamstime

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