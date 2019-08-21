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Факти / Україна / Політика

Слуга народу попереду: схема розміщення депутатів у сесійній залі Ради

Парламентарі узгодили схему розміщення депутатських фракцій і груп у сесійній залі Верховної Ради IX.

Слуга народу попереду: схема розміщення депутатів у сесійній залі Ради

Народні депутати від партії Слуга народу займуть перші ряди перед трибуною і президією у Верховній Раді.

Представникам меншості залишили крісла у глибині зали.

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– Слуги народу забрали собі всю половину зали біля президії і ложі уряду та гостьової. Фракції меншості отримали місця у глибині зали. Але, в принципі, після дискусій ми вийшли на це компромісне рішення, яке всі політичні групи підтримали, – зазначила народний депутат Ірина Геращенко.

Раніше розсадка відбувалася променями, тобто до проходу до трибуни мали доступ всі фракції парламенту.

Схема розміщення депутатів 2019:

Схема розміщення депутатів 2014:

Раніше Факти ICTV писали, що партія Слуга народу претендує на більшість місць у всіх комітетах Верховної Ради ІХ скликання.

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