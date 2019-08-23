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Факти / Україна / Політика

Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради затверджена

Депутати затвердили схему розміщення парламентаріїв у Верховній Раді IX скликання.

Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради затверджена

Підготовча депутатська група затвердила схеми розміщення народних депутатів у залі засідань Верховної Ради.

Представники фракції Слуга народу займуть 254 місця, які будуть розташовуватися в перших дев’яти рядах перед трибуною і президією, але одинадцять чоловік займуть місця між парламентаріями з фракцій Європейська солідарність і Голос в десятому – тринадцятому рядах.

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Голос (21), Батьківщина (28), депутати-мажоритарники (55) сидітимуть в центральній частині залу на десятому – шістнадцятому рядах.

На флангах розмістяться члени фракцій Європейська солідарність (29) та Опозиційна платформа – За життя (48).

Також голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков розповів про план роботи нової Ради під час першого засідання.

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