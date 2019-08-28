У Варшаві 1 вересня відбудеться зустріч президентів України і США. Зеленський і Трамп обговорять три питання.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп на зустрічі у Варшаві 1 вересня планують обговорити питання військово-технічного співробітництва, протидію російській агресії та майбутній візит президента України до США.

– Це ті ключові теми, про які говорить в рамках свого візиту в Україну радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, і які стануть основою для обговорення у Варшаві, – повідомило джерело в дипломатичних колах.

Читайте: Зеленський зможе домовитися з Путіним – Трамп

Водночас, за його словами, тривалість та формат майбутньої зустрічі ще не узгоджені.

Раніше в МЗС повідомили, що у Варшаві президенти України та США – Володимир Зеленський та Дональд Трамп – підпишуть низку документів.